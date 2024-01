Margrethe draagt speciale broche tijdens aankondiging aftreden

Koningin Margrethe hield het nog maar net droog tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Pas aan het eind kwam er een traantje, schrijft Billed Bladet. De broche die de vorstin droeg tijdens haar speech waarin ze bekendmaakte af te zullen treden, trok ook de aandacht van het blad.

Volgens Billed Bladet had de vorstin goed nagedacht over haar sieraden. De broche heeft namelijk sentimentele waarde voor Margrethe. Het sieraad was voorheen eigendom van haar moeder, koningin Ingrid, en Margrethe droeg hem op haar trouwjurk toen ze in 1967 met prins Henrik trouwde.

In 1967 was de broche nog eigendom van koningin Ingrid, maar toen koningin Margrethe 60 werd, kreeg ze de broche cadeau van haar moeder. In haar toespraak maakte Margrethe bekend op 14 januari af te zullen treden. Ze heeft dan 52 jaar op de troon gezeten.