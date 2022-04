Margrethe feliciteert nieuwe lichting luitenants met benoeming

Koningin Margrethe heeft vrijdag op paleis Amalienborg de nieuwe lichting luitenants van het leger en de luchtmacht ontvangen. Ook mochten de korpschefs van het Deense bureau voor rampenbestrijding bij de vorstin op audiëntie, zo is te zien op foto’s die door het hof zijn gedeeld.

Het is traditie dat de koningin de nieuwe lichting luitenants en korpschefs van de strijdkrachten feliciteert met hun benoeming. De plechtigheid had eigenlijk in december en januari al moeten plaatsvinden, maar werd destijds uitgesteld vanwege corona.

Margrethe reikte vrijdag ook de zogenoemde Eredolk van de Koningin uit aan eerste luitenant Daniel Rønnow. Tijdens zijn studie behaalde hij een gemiddeld cijfer van 11,6, vergelijkbaar met een tien in Nederland. De dolk is gegraveerd met het nationale wapen van Denemarken, het monogram van de koningin en de naam van de cadet.