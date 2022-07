Margrethe, Frederik en Mary geschokt door schietpartij Kopenhagen

De Deense koninklijke familie laat zondagavond in een verklaring weten dat de gedachten zijn bij de slachtoffers van de schietpartij in Kopenhagen. Eerder op de avond werd bekend dat er meerdere doden waren gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad. Een 22-jarige man is aangehouden, maakte de lokale politie later zondag bekend. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn gevallen, is niet bekendgemaakt.

“Vanavond hebben we het schokkende nieuws gehoord over de heftige incidenten in Kopenhagen eerder vandaag”, begint de verklaring die namens koningin Margrethe en het kroonprinselijk paar is opgesteld. “We weten nog niet alles van deze tragedie, maar duidelijk is al wel dat meerdere mensen hun leven hebben verloren en nog meer gewond zijn geraakt.”

De gedachten van Margrethe, Frederik en Mary gaan uit naar de slachtoffers, hun familieleden en iedereen die getroffen is door de tragedie. “De situatie vraagt om eenheid en zorg. We willen graag de politie, de hulpdiensten en de gezondheidsautoriteiten bedanken voor hun snelle en effectieve optreden in de afgelopen uren.”