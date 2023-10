Margrethe heropent gerestaureerde kerk in Fredensborg

De Deense koningin Margrethe was woensdagavond bij de heropening van de kerk in Fredensborg. De Fredensborg Slotskirke was sinds begin dit jaar gesloten wegens restauratie.

Bij de restauratie werden de kerkzaal en het ruim 170 jaar oude orgel onder handen genomen. Het orgel komt uit 1846, maar werd in 1960 aangepast naar de toenmalige trends. Nu verkeert het kerkorgel weer in de originele staat.

Fredenborg is geen onbekende plek voor Margrethe. De kerk hoort bij paleis Fredensborg, de lente- en herfstresidentie van de koninklijke familie.