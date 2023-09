Margrethe krijgt uniek geschenk bij bezoek aan Fredericia

De Deense koningin Margrethe heeft haar vrijdag doorgebracht in Fredericia. Het bezoek aan de stad was onderdeel van haar traditionele zomertocht met het koninklijke schip Dannebrog.

De 83-jarige Margrethe kwam in de ochtend aan in de haven en werd vervolgens per koets vervoerd naar het stadhuis van Fredericia, waar een officiële receptie plaatsvond. Daar werd zij ontvangen met bloemen, toespraken en geschenken. Volgens het Deense Billet Bladet kreeg de koningin ook een uniek geschenk. Ze ontving een speld met het symbool van Fredericia. De originele speld is van zilver, maar de pin van de koningin is van goud en de enige in zijn soort. Margrethe maakte er direct gebruik van en speldde hem op haar roze outfit.

De koningin maakt elk jaar een aantal zomertochten waarbij ze met het schip Dannebrog verschillende streekbezoeken brengt. De afgelopen dagen was ze al in de steden Vordingborg en Randers. De traditie is begonnen onder Margrethes grootvader koning Christian. Koning Frederik ging ermee door en ook Margrethe gaat nu elk jaar uit varen.