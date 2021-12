Margrethe moet nieuwjaarsontvangsten weer afzeggen

Koningin Margrethe van Denemarken heeft ook dit jaar de nieuwjaarsontvangsten geschrapt. Vanwege de nieuwe coronamaatregelen die vanaf vrijdag van kracht zijn in Denemarken, heeft het hof alvast besloten om de bijeenkomsten niet door te laten gaan.

Op 1 januari is er normaal gesproken een grootse traditionele nieuwjaarsontvangst voor de regering, hoge vertegenwoordigers van de staat en het hof. In de dagen erna volgen altijd diverse andere recepties waar de koningin honderden handen schudt en nieuwjaarswensen overbrengt.

Vorig jaar gingen de ontvangsten ook niet door vanwege corona. Het was toen pas de tweede keer sinds Margrethe koningin is dat het evenement werd afgelast. De eerste keer was in 2005, kort na de tsunami in Zuidoost-Azië, die rond kerst in 2004 duizenden doden tot gevolg had.

Toespraak

De Deense bevolking kan net als vorig jaar de koningin en haar familie gelukkig nieuwjaar wensen via de post of langs de digitale weg. De traditionele nieuwjaarstoespraak van Margrethe op 31 december gaat wel door.

Denen kregen donderdag het advies geen sociale bijeenkomsten te houden en vooral vanuit huis te gaan werken. De maatregelen zijn volgens premier Mette Frederiksen nodig om een uitgebreide lockdown te voorkomen.