Margrethe ondanks schietpartij naar evenement

Koningin Margrethe gaat ondanks de dodelijke schietpartij in Kopenhagen aan het werk. Ze is maandag in het noorden van Denemarken aanwezig bij het Rebild Festival voor de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Wel is het programma aangepast, laat de organisatie weten aan TV2.

De slachtoffers van de schietpartij, waarbij drie mensen om het leven kwamen, worden aan het begin van het normaal gesproken feestelijke evenement herdacht. Er wordt onder meer een minuut stilte gehouden.

Margrethe is beschermvrouwe van de Rebild Society. De Deens-Amerikaanse organisatie viert dit jaar zijn 110-jarige bestaan.