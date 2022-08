Margrethe ontmoet hardcore-rapper bij opening vrouwenfestival

De Deense koningin Margrethe is vrijdag 2 september bij de opening van het festival Golden Days. Het evenement in het centrum van Kopenhagen staat helemaal in het teken van de vrouw en heeft als thema QUEENS meegekregen, meldt het blad Billed Bladet.

De opening krijgt voor Margrethe een speciaal tintje, want ze zal een ontmoeting hebben met de Deense hardcore-rapper Tessa. Zij treedt op bij de opening van de tentoonstelling 50 queens die hoort bij het festival. Tessa is in Denemarken bekend van hits als Fuck dem freestyle en Nasty Sommer. Verwacht wordt dat ze die ook gaat brengen tijdens de opening.

Voor 50 queens is het plein Dronningens Nytorv omgetoverd tot Kongens Nytorv. Er worden vijftig sokkels neergezet met daarop een eerbetoon aan vrouwen die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van Denemarken. 49 van hen zijn bekend; het publiek mag suggesties aandragen voor de vrouw die op de vijftigste sokkel een eerbetoon krijgt.