De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres is vrijdag officieel ontvangen door de Deense koningin Margrethe. De vorstin verwelkomde hem in paleis Amalienborg, zo is te zien op de Instagram van het Deense koninklijk huis.

VN-baas Guterres is in Denemarken vanwege het C40 World Mayors Summit, die in Kopenhagen plaatsvindt. Meer dan 90 steden komen op de bijeenkomst samen om te praten over grote thema’s als klimaatverandering, gezondheid en duurzaamheid.

Guterres was donderdagavond al aanwezig bij een diner dat werd georganiseerd door de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary. Die bijeenkomst vond plaats in paleis Christiansborg, eveneens in Kopenhagen.