Margrethe op nationale feestdag Groenland in traditionele kledij

De Deense koningin Margrethe poseert dinsdag op Instagram in traditionele Groenlandse kledij vanwege de nationale feestdag van het land, dat onderdeel is van het Deense koninkrijk. De vorstin stuurt daarbij haar hartelijke groeten aan het Groenlandse volk.

“Vandaag is de nationale feestdag van Groenland en voor die gelegenheid stuurt Hare Majesteit de Koningin haar hartelijke groeten aan het Groenlandse volk”, luidt de boodschap in zowel het Deens als in de Groenlandse taal.

Groenland kreeg op 21 juni 2009 vrijwel volledig zelfbestuur, nadat de inwoners een jaar daarvoor in een referendum besloten meer macht aan de lokale autoriteiten te verlenen. Denemarken had het land in 1979 al voor een groot deel zelfbestuur gegeven.