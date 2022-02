Margrethe opent paleisdeuren weer voor openbare audiëntie

Koningin Margrethe van Denemarken heeft maandag voor het eerst in lange tijd weer burgers op het paleis in Kopenhagen ontvangen voor openbare audiënties. Het was de eerste keer in drie maanden tijd.

Normaal gesproken houdt Margrethe om de week audiënties, vooral voor mensen die een onderscheiding hebben gekregen. Zij kunnen tijdens het bezoek de koningin persoonlijk bedanken.

De laatste keer dat Margrethe de paleisdeuren opende was op 29 november. Vanwege corona werden de audiënties afgeblazen. Ook eerder lagen dergelijke bijeenkomsten al stil door de pandemie. De 81-jarige koningin kreeg onlangs zelf corona.

De traditie van openbare audiënties in Denemarken gaat honderden jaren terug. Toen kon elke burger nog echt bij de koning aankloppen om zijn persoonlijke wensen of grieven over te brengen. In de loop der jaren werden de bezoeken steeds minder spontaan.