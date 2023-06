Margrethe reikt weer koninklijk horloge uit aan lijfwacht

Koningin Margrethe heeft vrijdag weer een horloge uitgereikt aan een lid van de koninklijke lijfwacht. De overhandiging vond plaats tijdens de jubileumparade van de Deense koninklijke lijfwacht.

De meest bekwame bewaker en beste metgezel was deze keer Anton Mondrup Langdahl. Hij was door zijn collega’s uitverkozen om het zogenoemde Dronningens Ur, oftewel het horloge van de koningin, in ontvangst te nemen. De ceremonie vond plaats op de kazerne in de hoofdstad Kopenhagen.

Eerder dit jaar reikte kroonprins Frederik in zijn moeders plaats een koninklijk horloge uit aan lijfwacht Mads Karrebæk Mortensen. Margrethe was toen nog herstellende van haar rugoperatie.