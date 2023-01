Margrethe ruilt blauwe jurk na 25 jaar in voor rood exemplaar

De Deense koningin Margrethe kon dinsdag voor het eerst in jaren weer de grootse traditionele nieuwjaarsontvangsten houden op Amalienborg en Christiansborg. De vorstin draagt bij de nieuwjaarsontvangst in januari altijd een zogenoemde hofjurk, en dat was voor het eerst in 25 jaar een rood exemplaar.

Het Deense hof laat weten dat de nieuwe jurk de vervanger is voor de eerdere donkerblauwe jurk, die de koningin 25 jaar geleden kreeg. De 82-jarige Margrethe ontving de rode jurk ter ere van haar 50-jarig regeringsjubileum vorig jaar.

Margrethe houdt dinsdag onder meer een nieuwjaarsontvangst voor het diplomatiek korps op Christiansborg. Ook de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary zijn daarbij aanwezig.