Margrethe slaat reisje naar Londen over

Koningin Margrethe van Denemarken heeft een reisje naar Londen afgezegd. Vanwege de huidige situatie rond corona heeft de vorstin besloten om thuis te blijven, bevestigt het hof aan het Deense blad Billed Bladet.

Margrethe gaat bijna elk jaar in december naar de Britse hoofdstad, onder meer om kerstcadeautjes in te slaan. Dit jaar had ze ook enkele andere zaken op het programma. Zo zou ze zondag naar de Deense kerk, die bij het Regent’s Park staat, gaan. De koningin zou er de voltooiing van de laatste restauratie vieren.