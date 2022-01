Margrethe was mogelijk archeoloog geworden

Koningin Margrethe was misschien wel archeoloog geworden als ze niet als prinses was geboren. Dat zegt de Deense vorstin in gesprek met een groep landgenoten ter gelegenheid van haar vijftigjarig regeringsjubileum. Het interview wordt zaterdagavond uitgezonden door de Deense omroep DR.

Margrethe had achttien ‘gewone’ Denen uitgenodigd op het paleis om haar te komen interviewen. Een van hen was de 14-jarige Villads. Hij wilde weten of Margrethe ooit boos is geweest dat ze koningin moest worden. Nee, zo luidde haar antwoord.

“Toen ik op de middelbare school zat vond ik het eigenlijk een enorm voordeel dat ik niet hoefde uit te zoeken wat ik wilde doen”, aldus Margrethe. “Ik had al een toekomst en die stond vast, en ik heb nooit gedacht dat het anders zou zijn.”

Margrethe gaf vervolgens wel aan wat ze mogelijk was gaan doen, mocht haar leven er totaal anders uit hebben gezien. “In die tijd was ik waarschijnlijk richting archeologie gegaan.”

De 81-jarige koningin zit volgende week precies vijftig jaar op de Deense troon. Vanwege de coronacrisis zijn de grootste festiviteiten uitgesteld tot de zomer.