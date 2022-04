Marie maakt debuut op radio tijdens bezoek aan Cambodja

Prinses Marie is in Cambodja en heeft daar donderdag een aantal journalisten in opleiding ontmoet en een groep vrouwen die zich inzet voor kwetsbare Cambodjaanse vrouwen. De Deense prinses blikte op Instagram terug op deze ontmoetingen en op haar debuut als radiopresentator.

Marie is naar het Aziatische land gereisd voor de stichting DanChurchAid, waarvan zij beschermvrouwe is. Deze organisatie is onder meer in Cambodja actief om bewustzijn te creëren voor de rechten en gelijke behandeling van alle mensen. “Dit geldt met name voor de meest gemarginaliseerde en arme groepen in de samenleving”, schrijft de prinses bij een serie foto’s.

“Vandaag ontmoette ik een groep vrouwen van het project Voices for Gender Equality, dat zich onder meer inzet voor de bevordering van de rechten van vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van geweld of die ontheemd zijn geraakt”, vervolgt Marie. De prinses noemt het “zowel aangrijpend als oneindig triest om hun verhalen te horen”.

Marie ontmoette donderdag in het Cambodjaanse Centrum voor Onafhankelijke Media later ook nog een groep jonge journalisten in opleiding die stage lopen. De prinses werd rondgeleid op de redactie in Phnom Penh en mocht daar zelfs voor het eerst een radioprogramma presenteren, waarin ze de luisteraars van Cambodja groette.