Marie spreekt over Oekraïne op jubileum Deense hulporganisatie

De Deense prinses Marie sprak zondag in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kopenhagen over het belang van hulp aan oorlogsvluchtelingen. Zij deed dat tijdens een eredienst ter gelegenheid van het 100-jarige bestaan van DanChurchAid, een Deense humanitaire organisatie die zich richt op het helpen van de armsten ter wereld.

“Niemand van ons had gedroomd dat het 100-jarig jubileum zou worden gevierd in het licht van een nieuwe oorlog in Europa”, sprak Marie tijdens de dienst. “De oorlog in Oekraïne onderstreept het belang van het werk dat DanChurchAid doet. Mensen die de oorlog ontvluchten voelen de liefdadigheid en hulp van de organisatie, en we ervaren opnieuw hoe belangrijk eenheid en compassie zijn.”

Na afloop van de eredienst nam de prinses ook nog deel aan de receptie in de feestzaal van de Universiteit van Kopenhagen. Ook de Deense minister van Ontwikkeling Flemming Møller Mortensen en DanChurchAid’s secretaris-generaal Birgitte Qvist-Sørensen waren daarbij aanwezig. Het Deense koningshuis laat op sociale media weten dat beide bijeenkomsten werken gekenmerkt door de situatie in Oekraïne.