Mary onder de indruk van varend kantoor in Rotterdam

Kroonprinses Mary hoopt dat gebouwen zoals het Floating Office in Rotterdam wereldwijd zullen dienen als voorbeeld van toekomstbestendig bouwen. Dat zei de Deense royal dinsdag in haar een toespraak tijdens een bezoek aan het innovatieve drijvende kantoor dat in 2021 werd geopend.

Het bezoek aan het bouwwerk op het water is onderdeel van de handelsmissie die Mary en haar echtgenoot Frederik deze week brengen aan Nederland. Omdat het drijvende kantoor bijna volledig gebouwd is van hout en ’s zomers bijvoorbeeld gebruikmaakt van de kou van het water om het binnen koel te houden, is het een mooi voorbeeld van duurzaamheid en innovatie, een van de thema’s van de reis. “Ik weet zeker dat dit kantoor als inspiratie zal dienen voor veel mensen van over de hele wereld”, zei ze onder meer.

De kroonprinses zei ook persoonlijk onder de indruk te zijn van het houten bouwwerk. “Ik was vol ontzag toen ik naar het gebouw toe liep. Ik dacht: wow, dit is goed. Het is bovendien omgeven door water en daardoor rustgevend en dus een goede werkomgeving”, zei Mary, die inderdaad bij aankomst een hele tijd naar het gebouw had staan kijken voor ze door de deur naar binnenstapte.

Samenwerking

Doordat het gebouw op het water staat, legde Mary ook de link tussen Nederland en Denemarken. Beide landen zijn vanwege hun ligging immers gewend om bij het bouwen rekening te houden met water, zei ze. Iets dat volgens de prinses de komende jaren met het oog op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel alleen maar meer wordt. “De uitdagingen zijn, zoals we allemaal weten, moeilijk en complex en verlangen behalve creatief en innovatief denkwerk ook een samenwerking zoals we nooit hebben gedaan.”

Mary heeft vertrouwen in een toekomstige samenwerking tussen Nederland en Denemarken op dat gebied. “Met een combinatie van de Nederlandse en Deens visie, ambitie en technische expertise, weet ik zeker dat we de benodigde oplossingen zullen vinden”, besloot de Deense kroonprinses.