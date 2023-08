Mary pakt rugzakken met spullen in voor kids in opvangtehuizen

De Deense kroonprinses Mary heeft maandag met oud-medewerkers van LEGO rugzakken met spullen ingepakt die bedoeld zijn voor kinderen in opvangtehuizen. Het hof deelde op Instagram een aantal foto’s van de inpaksessie.

In de rugzakken stopte Mary dingen als speelgoed, boeken en kleding. Op de foto’s die door het Deense hof zijn gedeeld, is te zien hoe de kroonprinses trots poseert met een paarse rugzak met sterren die zij voor een kind in de opvang heeft ingepakt. Ook poseert Mary met de gepensioneerde werknemers van LEGO die samen met haar de rugzakken hebben ingepakt.

De rugzakken worden sinds 2008 gedistribueerd door onder meer de non-profitorganisatie van Mary zelf die zich inzet tegen eenzaamheid en pesten.