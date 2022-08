Mary spreekt in Groenland over rouw en verdriet

De Deense kroonprinses Mary was woensdag in Groenland aanwezig bij een conferentie over rouwen en verdriet. De vrouw van kroonprins Frederik gaf in de hoofdstad Nuuk een toespraak waarin ze sprak over het belang van praten over de dood.

“Verdriet is een van de moeilijkste dingen en iets dat de meeste mensen hebben meegemaakt”, begon Mary haar toespraak. “Verdriet neemt veel in beslag en kan iemands leven overnemen, althans voor een bepaalde periode.”

De kroonprinses zei ook dat het haar veel plezier gaf dat er tijdens de conferentie werd gesproken over dood en verdriet en het taboe dat eromheen hangt. “Het is zo belangrijk dat we over verdriet praten”, zei Mary. “Omdat erover praten kan helpen het verdriet te verzachten.”

Mary is nog tot en met donderdag in Groenland. Eerder tijdens haar bezoek ruimde zij in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds plastic afval op dat overal langs de kust ligt.