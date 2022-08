Mary van Denemarken ruimt plastic afval langs Groenlandse kust op

De Deense kroonprinses Mary is flink aan het werk gegaan op Groenland. Gekleed in een warme jas, donkere outdoorbroek en plastic handschoenen ruimde zij met de lokale bevolking plastic afval op dat overal langs de kust ligt.

Het opruimen van het plastic deed de kroonprinses in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, waarvan zij sinds 2020 de Deense voorzitter is. Met het project wordt het plastic afval niet alleen opgeruimd, maar wordt ook onderzocht wat de herkomst ervan is. Op die manier kan er gericht nagedacht worden over mogelijke oplossingen voor het reduceren ervan.

Tijdens haar bezoek kreeg de kroonprinses hulp van kinderen uit Nuuk, de hoofdstad van Groenland. Na het opruimen brachten Mary en de kinderen een bezoek aan een plaatselijk recreatiecentrum waar zij het afval bekeken en probeerden te achterhalen waar het vandaan zou kunnen komen. Op Groenland blijkt het afval voornamelijk van lokale bronnen afkomstig.