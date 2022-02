Ruim een week nadat koningin Margrethe van Denemarken positief testte op het coronavirus, is ook haar jongere zus prinses Benedikte besmet. De 77-jarige prinses heeft volgens het Deense hof “milde symptomen” en zit in quarantaine.

Vorige week dinsdag werd bekend dat Margrethe (81) een positief testresultaat had. Of zij Benedikte kort daarvoor nog heeft gezien, is niet duidelijk.

De koningin, die ook milde symptomen had, zit sinds maandag niet meer in quarantaine.