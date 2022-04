Nieuwe poëzieprijs vernoemd naar Deense prins Henrik

Een nieuwe poëzieprijs is vernoemd naar de Deense prins Henrik. De Prins Henrik-prijs, in de vorm van een beeldhouwwerk van de prins, is in het leven geroepen om Deense dichters te erkennen.

Het gaat om het door Henrik bedachte zogenoemde ‘Fabeldyr’. Daarnaast krijgt de winnaar een bedrag van 300.000 kronen (403.000 euro). De Prins Henrik-prijs is daarmee qua geldbedrag de grootste literatuurprijs van Denemarken.

Koningin Margrethe, de vrouw van de overleden prins Henrik, reikt het eerste beeldje op de verjaardag van Henrik, 11 juni, uit. Zijn leven lang was de prins bezig met kunstvormen als dichten en beeldhouwen. Van 1982 tot 2014 publiceerde de prins een aantal gedichtenbundels. Ook zijn verscheidene sculpturen van de prins verspreid over Denemarken. Onder andere in de kasteeltuinen bij Kasteel Marselisborg en Kasteel Fredensborg. In 2018 overleed de man van koningin Margrethe op 83-jarige leeftijd.