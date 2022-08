Nieuwe scholen voor Deense prins en prinses na ophef kostschool

Het Deense kroonprinselijk paar heeft nieuwe scholen gekozen voor hun kinderen. Eerder dit jaar was er ophef ontstaan over de kostschool waar hun oudste zoon Christian op dat moment naartoe ging en zijn zus Isabella na de zomer zou starten. Na de zomer zullen prins Christian en prinses Isabella ieder op een andere school hun opleidingen vervolgen, meldt het Deense koningshuis zondag in een statement.

Christian (16) vervolgt zijn schoolloopbaan na de zomervakantie in de tweede klas van het Ordrup Gymnasium in Gentofte en Isabella (15) gaat naar de negende klas van de Ingrid Jespersens middelbare school in Kopenhagen. Het koningshuis maakt ook bekend dat er geen fotomoment zal zijn als de kinderen op hun nieuwe scholen starten.

In mei van dit jaar lieten kroonprins Frederik en kroonprinses Mary weten “geschokt” te zijn door een onthullende documentaire over Herlufsholm, een prestigieuze kostschool in Denemarken. Op school zou een cultuur van geweld, misbruik en pesten heersen. Het paar liet later weten op zoek te gaan naar nieuwe scholen voor hun kinderen.