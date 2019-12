Koningin Margrethe van Denemarken spreekt haar nieuwjaarsboodschap dit jaar weer uit in de ontvangstkamer van de Christian IXe-vleugel van het paleis Amalienborg in Kopenhagen. Dat heeft het Deense hof maandag bekendgemaakt.

Vorig jaar moest Margrethe nog uitwijken naar Fredensborg Slot vanwege werkzaamheden in het paleizencomplex. Dat was niet voor het eerst. Ook in 1979, 1980, 2014 en 2015 hield de koningin haar toespraak in haar residentie buiten de hoofdstad vanwege werkzaamheden.

Anders dan de meeste van haar collega’s, die hun kersttoespraken vooraf opnemen, spreekt Margrethe haar rede live uit op 31 december. De toespraak is te volgen via televisie, radio en internet.