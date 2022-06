Nikolai en Felix prijzen moeder in zeldzaam dubbelinterview

De Deense prinsen Nikolai en Felix hebben voor het eerst samen een interview gegeven. De oudste zonen van prins Joachim en zijn ex-vrouw gravin Alexandra vertellen daarin onder meer over hoe belangrijk hun moeder voor hen is.

De 22-jarige Nikolai, oudste kleinkind van koningin Margrethe, stelt in het gesprek met het blad Billed Bladet dat de gravin van Frederiksborg een enorme steun voor de twee broers is. “Ze is echt een sterke vrouw, ik denk dat er maar weinig zaken zijn die ze niet aankon.”

“Daar ben ik het helemaal mee eens”, voegt Felix (19) toe. “We steunen elkaar als gezin. We zijn altijd samen en zij is er altijd voor ons geweest, dus wij zullen er natuurlijk ook altijd voor haar zijn.”

Alexandra huwde in 1995 met Joachim, de jongste zoon van koningin Margrethe. Het huwelijk hield echter geen stand en in 2005 werd de scheiding uitgesproken. Nikolai en Felix hebben allebei geen actieve functies binnen de Deense koninklijke familie. Recent waren ze allebei actief als model.