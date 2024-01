Politie Kopenhagen verwacht extra drukte rond koetsrit Margrethe

De politie in Kopenhagen houdt er rekening mee dat het donderdag extra druk wordt in de stad als de Deense koningin Margrethe haar traditionele nieuwjaarsrit met de gouden koets maakt. Aanleiding is haar aangekondigde abdicatie.

Volgens hoofdcommissaris Peter Dahl levert de koetsrit altijd al veel bekijks op maar neemt de belangstelling nu waarschijnlijk toe, omdat de koningin zondag haar pensioen aankondigde, zo legt hij uit aan het Deense TV2. Mogelijk wordt de hele route afgesloten voor verkeer en moeten automobilisten rekening houden met enige verkeersproblemen.

Margrethe neemt voor de laatste nieuwjaarsontvangsten altijd de gouden koets om van paleis Amalienborg naar paleis Christiansborg te rijden, een stukje van ruim 1,5 kilometer. Het rijtuig werd in 1840 gemaakt voor de toenmalige koning Christian VIII en is belegd met 24 karaats bladgoud. De koets is van bescheidener omvang dan de Nederlandse versie.

Donderdagmiddag stapt de koningin ook weer in voor de terugreis.