Prinses Benedikte wenst vrede en verdraagzaamheid in 2023

Vrede en verdraagzaamheid, dat wenst de Deense prinses Benedikte voor 2023. Dat zei ze zondagmiddag tegen Billed Bladet. Het blad sprak de royal vlak voor het begin van het traditionele kerstconcert van het Sankt Annæ Pigekor, een meisjeskoor waarvan de prinses beschermvrouwe is.

Het was een drukte van belang in de kerk en Benedikte was in een goed humeur. Het publiek genoot van het 140-koppige koor. Dat trakteerde het massaal toegestroomde publiek op een een potpourri van kerstliederen. Het concert begon met de traditionele Lucia-optocht.

De prinses zei na afloop genoten te hebben van het concert. “Het was prachtig en onderhoudend”, zei ze. Ze noemde het concert wel anders dan de vorige keren, maar dat had volgens de royal te maken met de nieuwe dirigent.

Benedikte viert volgende week kerstavond bij haar zus koningin Margrethe. Die is tijdens Kerstmis alleen, want haar kinderen Frederik en Joachim gaan met hun gezinnen naar het buitenland, zo werd eerder al bekendgemaakt.