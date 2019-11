Prinses Marie bezoekt Deense leerlingen in Parijs

De Deense prinses Marie heeft donderdag in de Parijse voorstad St Germain-en-Laye het Internationaal Lyceum bezocht, waar ook in het Deens les wordt gegeven. Marie is beschermvrouw van de Deense afdeling van het Lycée International. Die functie heeft ze overgenomen van haar vorig jaar overleden schoonvader prins Henrik.

De Deense schoolafdeling richt zich voornamelijk op kinderen van Deense gezinnen die korte of langere tijd in Frankrijk verblijven. Het lesprogramma, dat wordt gegeven door Deense leerkrachten, houdt gelijke tred met dat van scholen in Denemarken zelf en richt zich behalve op de Deense taal ook op Deense geschiedenis.

Prinses Marie is zelf van oorsprong Française, net als wijlen prins Henrik. Op dit moment woont ze met haar man prins Joachim een jaar in Parijs, waar de prins een intensieve hogere militaire opleiding volgt. Bij haar schoolbezoek ging Marie langs bij de kleuters, en had ze daarna een gesprek met een groepje leerlingen uit verschillende leerjaren.