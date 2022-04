Prinses Marie geniet van bezoek aan Cambodja

Prinses Marie reist momenteel door Cambodja. De Deense royal is beschermvrouwe van Folkekirkens Nødhjælp, of DanChurchAid, zoals de organisatie zich internationaal noemt. De niet-gouvernementele organisatie zet zich in om de positie van arme kinderen en jongeren te verbeteren.

Tegen het blad Billed Bladet zegt Marie erg blij te zijn weer in Cambodja te zijn. Tien jaar geleden was ze voor het laatst in het land. Nu geniet ze van de vorderingen die dankzij de inzet van DanChurchAid gemaakt zijn in de hoofdstad Phom Penh.

Op de tweede dag van haar reis bezocht Marie onder meer het centrum Mith Samlanh. Daar worden kwetsbare kinderen, jongeren en hun families op allerlei manieren geholpen. Ze kunnen er workshops volgen en meedoen aan allerlei educatieve projecten. “Het is fijn om te zien dat de hulp werkt”, zei de prinses.

Marie bezocht ook een project van DanChurchAid in de wijk Chhbar Ampeu. Daar krijgen jongeren een opleiding zodat ze zelf in staat zijn handwerkproducten te maken en te verkopen.

Verder staat er op het programma nog een bezoek aan mensenrechtenorganisatie LICADHO en is Marie aanwezig bij een receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van DanChurchAid. De Deense royal blijft tot en met donderdag in Cambodja.