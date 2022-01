Regeringsjubileum Margrethe gevierd in Deense parlement

Denemarken heeft op ingetogen wijze het gouden regeringsjubileum van koningin Margrethe gevierd. Dat begon met een viering in het parlement en een speciale vergadering van de Raad van State, waarna een eenvoudige ceremonie volgde in de kathedraal van Roskilde.

De 81-jarige Margrethe zit vrijdag precies vijftig jaar op de troon. In 1972 werd ze staatshoofd nadat haar vader Frederik IX overleed en daarna is ze de op één na langst regerende monarch van het land. Vanwege de coronapandemie zijn de grootste festiviteiten uitgesteld tot de zomer, maar Denemarken wilde deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan.

In het parlementsgebouw in de hoofdstad Kopenhagen werd Margrethe toegesproken door premier Mette Fredriksen en parlementsvoorzitter Henrik Dam Kristensen. “We kunnen de dag helaas minder uitbundig vieren dan we hadden gewild”, zei de voorzitter in zijn speech, waarin hij de koningin feliciteerde met deze bijzondere dag. Onder anderen haar zoon kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary, en prins Joachim en prinses Marie waren er ook bij, net als prinses Benedikte, een jongere zus van Margrethe.

Het gezelschap vertrok daarna naar de stad Roskilde om koning Frederik IX en koningin Ingrid te herdenken. Bij het graf van hun ouders legde Margrethe samen met een licht geëmotioneerde Benedikte een krans. Daarna was het de beurt aan de zonen van de koningin, Frederik en Joachim, om hun eer te bewijzen aan hun overleden grootouders door het leggen van een bloemenkrans.

De ceremonie werd op de Deense televisie uitgezonden.