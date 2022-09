Sportieve ochtend voor kroonprins Frederik in New York

Vroege vogels in het stadsdeel Manhattan in New York konden woensdagochtend mogelijk een glimp opvangen van de Deense kroonprins Frederik. De Deense royal deed mee aan een ochtendloop in Central Park, is te zien op foto’s die het Deense koningshuis deelde.

De Deense kroonprins kon de extra beweging vermoedelijk wel goed gebruiken. Een dag eerder nam Frederik deel aan een evenement over duurzaam voedsel, waar onder meer gehaktballen met eiwit van krekels en witte chocolade met insecten op het menu stonden.

Frederik is de komende dagen nog in New York vanwege de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zijn vrouw kroonprinses Mary zal hem vergezellen, onder meer voor een receptie in verband met de Deense kandidatuur voor de Veiligheidsraad van de VN in 2025-2026. Ook koningin Máxima is in New York aanwezig als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.