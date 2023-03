Traditionele zomertocht koningin Margrethe uitgesteld

De vaartocht die koningin Margrethe van Denemarken jaarlijks in de zomer maakt, gaat dit jaar niet door. De 82-jarige vorstin, die vorige maand werd geopereerd aan haar rug, heeft namelijk langer nodig om te revalideren.

De tocht met het koninklijke jacht Dannebrog, die in juni zou plaatsvinden, wordt opgeschoven naar volgend jaar. Ook het bezoek van Margrethe in mei aan de gemeente Allerød is uitgesteld. Dat staat nu voor komend najaar op de planning.

Het Deense hof laat dinsdag ook weten dat het herstel van de koningin “voorspoedig” verloopt, maar dat haar revalidatie langer zal duren. Om die reden zal Margrethe minder activiteiten in haar agenda hebben staan.