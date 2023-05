Tsjechische president bekijkt paarden in Deense koninklijke stal

De president van Tsjechië, Petr Pavel, is maandag door koningin Margrethe en kroonprins Frederik ontvangen in Denemarken op paleis Amalienborg. De Tsjechische president nam deel aan een receptie en bezocht daarna de stallen van het paleis Christiansborg, zo is te zien op Instagram.

In de stallen zijn de witte Kladruber-paarden van het paleis ondergebracht. Deze paarden zijn gefokt op de Tsjechische stoeterij Kladruby nad Labem, op zo’n 80 kilometer van de hoofdstad Praag. De Tsjechische stoeterij is een van de oudste ter wereld en fokt sinds 1994 op verzoek van de Deense prins Henrik, de overleden echtgenoot van de koningin, paarden voor de Deense koninklijke stallen.

Pavel werd tijdens zijn bezoek aan Denemarken vergezeld door de Tsjechische minister van Immigratie en Integratie, Kaare Dybvad Bek. De twee zijn in het land in het kader van de top over democratie, die maandag en dinsdag in Kopenhagen plaatsvindt.