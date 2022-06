TU Delft: kroonprins Frederik was erg geïnteresseerd

De Deense kroonprins Frederik was erg geïnteresseerd en “was veel vragen aan het stellen” bij zijn bezoek aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft) dinsdagochtend, dat in het kader stond van de energietransitie. Dat laat een woordvoerder van de universiteit desgevraagd aan het ANP weten. De kroonprins is met zijn vrouw Mary in Nederland voor een tweedaags handelsbezoek, dat maandag begon.

“Wat interessant is, is dat constant de koppeling werd gemaakt met hoe het zich verhoudt tot Denemarken”, vertelt de zegsman over het zo’n vijftig minuten durende bezoek van de kroonprins. “Het is echt een bezoek om vooral inspiratie op te doen en kennis te delen.”

De universiteit bestaat dit jaar 180 jaar en staat daarom stil “bij haar actieve rol” in de energietransitie, laat de zegsman weten. De prins werd verwelkomd door Jan-Dirk Jansen, decaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. “Heel erg fijn dat we onze ambities, en dan vooral het aardwarmteonderzoek, met de Deense delegatie konden delen”, zegt Jansen. “De energietransitie is immers een complex vraagstuk en een grote uitdaging. En dat kunnen we zeker niet alleen.”

Duurzame energie

De decaan vertelde de kroonprins onder meer over de geothermiebron die naar verwachting dit jaar nog op de campus komt. Geothermie vervangt aardgas als warmtebron. “Een unieke onderzoeksfaciliteit die daarnaast ook nog eens de campus en een aantal wijken in Delft van duurzame energie kan voorzien”, stelt Jansen.

Koningin Máxima bracht vorige maand nog een bezoek aan de universiteit. Het is “fantastisch en heel eervol” om twee koninklijke gasten te mogen ontvangen in zo’n korte tijd, vindt de woordvoerder, hoewel volgens hem”vaak genoeg” ministers en staatssecretarissen op bezoek komen. “Maar het is supertof, voor iedereen hier, om de kennis die wij hebben te kunnen delen.”