Vader leerde prins Joachim nooit voedsel weg te gooien

De Deense prins Joachim is de lessen van zijn vader prins Henrik nog niet vergeten. Hij drukte hem altijd op het hart om geen eten weg te gooien, zegt Joachim volgens Billedbladet in het tweede deel van een documentaire over voedselverspilling.

“Ik ben opgevoed met het idee dat voedsel dat niet geserveerd is of is overgebleven niet weggegooid mag worden. Het was een van de basisprincipes van mijn vader”, legt Joachim uit. Volgens de tweede zoon van koningin Margrethe en de in februari 2018 overleden prins Henrik heeft dat onder meer te maken met de oorlog.

“Mijn vader was een oorlogskind en wist wat voedselschaarste was. Daarom was het voor hem normaal dat alles moest worden opgegeten.”

De tweedelige documentaire, die uitgezonden wordt op de Deense zender DR1, richt zich vooral op Marie. Samen met chefkok Timm Vladimir gaat ze op pad om scholieren les te geven over voedselverspilling. Ook volgen de camera’s Marie thuis. Zij maakt zich al jaren hard voor de strijd tegen voedselverspilling.