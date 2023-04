Vijfde kleinkind prinses Benedikte onderweg

De Deense prinses Benedikte wordt binnenkort weer oma. Haar oudste zoon prins Gustav zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg en zijn vrouw Carina hebben de komst van hun eerste kind aangekondigd.

De 78-jarige Benedikte heeft al vier kleinkinderen. Haar dochters Nathalie en Alexandra kregen ieder twee kinderen.

Benedikte is de jongere zus van de Deense koningin Margrethe. Haar andere zus Anne-Marie was koningin van Griekenland. Ze trouwde in 1968 met prins Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die ze twee jaar eerder had leren kennen op de bruiloft van prinses Beatrix en prins Claus. Hij stierf in 2017.