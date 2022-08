Wind en regen deren Margrethe niet op uitkijktoren

Koningin Margrethe heeft zaterdag een streekbezoek gebracht aan de gemeente Tønder, in het zuiden van Denemarken. Daar woonde ze de uitgestelde festiviteiten bij rond de hereniging van Denemarken en Zuid-Jutland in 1920.

De koningin zou eigenlijk al in 2020 langskomen, maar dat bezoek werd vanwege de coronapandemie uitgesteld.

Een van de plekken waar Margrethe langsging was de 25 meter hoge Marsk-toren in Skærbæk. De vorstin moest op de nieuwe toeristische attractie haar hoed goed vasthouden toen ze bij harde wind poseerde voor een foto op de top. Tot overmaat van ramp ging het op dat moment ook nog eens regenen. De koningin bleef echter lachen al was ze volgens Billed Bladet waarschijnlijk ook opgelucht toen het voorbij was en weer naar beneden kon.

De 82-jarige Margrethe verbleef de afgelopen weken in Gråsten Slot, het zomerverblijf van de koninklijke familie. De komende weken viert ze vakantie in het buitenland en is kroonprins Frederik regent.