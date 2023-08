Zelensky krijgt zelfgemaakt schilderij van Margrethe bij bezoek

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bij zijn officiële bezoek aan Denemarken een bijzonder geschenk gekregen van koningin Margrethe. Het ging om een schilderij dat de Deense vorstin zelf gemaakt heeft, schrijft het hof op Instagram bij foto’s van de ontmoeting met de regeringsleider.

Het doek draagt de naam De Boom des Levens en werd door Margrethe in de jaren negentig geschilderd in kasteel Marselisborg in Aarhus, dat sinds 1967 als zomerresidentie voor de koningin dient. Voordat Zelensky het schilderij in ontvangst nam, schreef de Oekraïense president nog even zijn naam in het gastenboek van het paleis.

Eerder op de dag had Zelensky met Margrethe, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary nog geluncht op Slot Christiansborg. Aansluitend sprak de Oekraïense president het aanwezige publiek toe voor het Deense parlement.