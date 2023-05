Zonen lopen kroonprins Frederik eruit op 10 kilometer

De Deense prinsen Christian en Vincent hebben in Kopenhagen beiden een prima tijd neergezet op de afsluitende 10 kilometer tijdens het jaarlijkse hardloopevenement Royal Run. Beiden waren zo snel dat ze eerder dan hun vader kroonprins Frederik over de finish kwamen.

De 12-jarige Vincent was de snelste van het trio met een tijd van ongeveer 47 minuten. Zijn oudere broer Christian (17) deed er ongeveer 51 minuten over, iets meer dan twee minuten voordat Frederik finishte.

Mogelijk moest de 55-jarige kroonprins zijn zonen laten gaan omdat hij eerder op de dag al tweemaal 5 kilometer had gerend in respectievelijk Aabenraa en Herning. “Het ging goed. Het was zwaar, maar we hebben het gehaald”, zei Frederik kort na de finish tegen TV2.

Familiemijl

De drie werden bij de finish opgewacht door kroonprinses Mary en haar dochters prinses Isabella (16) en prinses Josephine (12). De laatste twee hadden ‘s middags al aan de familiemijl meegedaan met hun broers en Mary had haar kilometers in Nyborg en Nykøbing Falster gelopen.

De Royal Run werd in 2018 voor het eerst georganiseerd ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Frederik. Aan het evenement deed dit jaar een recordaantal van zo’n 93.000 mensen mee.