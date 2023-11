Zwijgzame Frederik leidt jacht in Deense bossen

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft dinsdag voor een select gezelschap voor de tweede keer dit seizoen een koninklijke jacht geleid. Die vond dit keer plaats in het bosgebied Gludsted Plantage vlakbij Silkeborg.

Traditiegetrouw namen vertegenwoordigers uit de regio, de gemeente, het bedrijfsleven en leden van de Deense Jagersvereniging, waarvan de kroonprins sinds 2019 beschermheer is, deel aan de jacht. In tegenstelling tot vorige week waren er dit keer wel vrouwen uitgenodigd. Vorige week klonk er volgens Billed Bladet enige kritiek omdat er alleen maar mannen mochten meedoen.

Volgens de Deense krant BT had Frederik vooraf en na afloop geen zin om de aanwezige pers te woord te staan. De kroonprins negeerde vragen die werden geroepen over nieuwe beelden die maandag werden gepubliceerd van zijn veelbesproken bezoek aan Madrid vorige maand. Spaanse media schrijven al enkele weken over een mogelijke affaire die hij zou hebben met een Mexicaanse socialite.

Maandag zette TardeAR beelden van Frederik online waarop te zien is dat hij in de vroege ochtenduren helemaal alleen en zonder bewaking over straat loopt met een rolkoffer. De zoon van koningin Margrethe wacht daarna even bij een bushalte en wordt daar vervolgens opgehaald.

Het Spaanse blad Lecturas bracht het verhaal over de vermeende affaire tussen Frederik en Genoveva Casanova begin deze maand. De vrouw ontkende dat er sprake zou zijn van een romantische relatie. Het paleis wilde niet inhoudelijk reageren. “Wij geven geen commentaar op geruchten en insinuaties”, stelde een woordvoerder.