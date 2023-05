Denen krijgen munten met nieuw portret koningin Margrethe

Denen kunnen vanaf vrijdag munten tegenkomen waarop een nieuw portret van koningin Margrethe staat. De Deense nationale bank brengt dan nieuwe munten van 20 kroon (2,68 euro) in omloop.

Het portret is gemaakt door beeldhouwer Eva Hjorth, meldt het Deense hof. De nieuwe stukken zullen de oude niet vervangen.

In Denemarken worden koningen en koninginnen al meer dan duizend jaar op muntstukken afgebeeld. Svend Tveskæg, die heerste tussen 987 en 1014, was de eerste. Margrethe sierde in 1972, kort na haar troonsbestijging, haar eerste munt.