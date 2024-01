Denen massaal achter besluit koningin Margrethe om af te treden

De Deense bevolking staat massaal achter het besluit van koningin Margrethe om troonsafstand te doen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Deense omroep DR heeft laten uitvoeren. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 87 procent van de Denen gelooft dat Margrethe er goed aan doet om af te treden.

Slechts 4 procent van de geënquêteerden vindt dat Margrethe tot haar dood op de troon had moeten blijven zitten. Voor het onderzoek is aan ruim duizend Denen die ouder dan 18 jaar zijn de vraag gesteld of zij vinden dat Margrethe de juiste beslissing heeft genomen om af te treden. Naast de 87 procent die ‘ja’ antwoordde en de 4 procent die ‘nee’ oordeelde, zei de overige 9 procent het niet te weten.

De 83-jarige Margrethe vertelde tijdens haar toespraak op oudejaarsavond dat ze aftreedt als koningin van Denemarken. Aanstaande zondag volgt haar zoon, kroonprins Frederik, haar op als vorst van Denemarken. Margrethe heeft dan 52 jaar op de troon gezeten.