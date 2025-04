Denen mogen voortaan vlaggen op verjaardag Isabella

Denemarken krijgt er volgende week een officiële vlagdag bij. Voortaan mag de vlag ook uit op 21 april, de verjaardag van prinses Isabella, melden Deense media.

Isabella is de oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary. Ze viert dit jaar haar 18e verjaardag. Omdat ze daarmee meerderjarig is, krijgt het koninkrijk er een nieuwe vlagdag bij. Overheidsinstanties zijn op die dagen verplicht om de vlag uit te hangen. Voor burgers en bedrijven geldt dat niet.

In totaal heeft Denemarken 21 officiële vlagdagen. Ook op de verjaardagen van het koningspaar, kroonprins Christian, koningin Margrethe, prins Joachim en zijn vrouw Marie en prinses Benedikte gaat de vlag uit.

De Deense koninklijke familie begint vrijdag in Aarhus al met festiviteiten rond de verjaardag van Isabella. De prinses is tweede in lijn van troonopvolging.