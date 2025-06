Denen sluiten Royal Run af met spaghetti bolognese

De Deense koninklijke familie heeft de dag die in het teken stond van hardloopwedstrijd Royal Run afgesloten met een flink bord pasta. “Traditiegetrouw staat er na de Royal Run spaghetti bolognese op het menu bij ons thuis”, deelt de familie op Instagram. “Bedankt voor dit jaar – tot volgend jaar.”

Koning Frederik, kroonprins Christian, prinses Josephine en prins Vincent renden maandag aan het eind van de dag mee met de 10-kilometerroute door Kopenhagen. Het was de derde run van de koning, die eerder op de dag in twee andere steden al meeliep met twee kortere afstanden.

De jaarlijkse hardloopwedstrijd Royal Run wordt sinds 2018 gehouden in steeds wisselende Deense steden, met Kopenhagen als vaste gaststad. De traditie ontstond in 2018 voor de verjaardag van de toenmalige kroonprins Frederik en staat vooral in het teken van een informele ontmoeting tussen de koninklijke familie en het publiek. Denen worden uitgenodigd om op verschillende afstanden mee te rennen of te wandelen. Dit jaar deden er 97.500 mensen mee aan de loop.