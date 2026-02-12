Derde slachtoffer ‘woedend en misselijk’ van filmpjes Høiby

Een derde vermeend slachtoffer van Marius Borg Høiby is donderdag begonnen aan haar getuigenverklaring in de rechtbank van Oslo. Ze beschuldigt de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit ervan dat hij haar zou hebben verkracht toen ze sliep in haar appartement in Oslo. Ook maakte Høiby zonder haar toestemming beelden. “Ik was woedend en misselijk”, zei de vrouw geëmotioneerd over de beelden.

Het incident vond plaats in het voorjaar van 2024. De twee hadden elkaar ontmoet op een feestje, waarna ze later samen naar het huis van de vrouw gingen. Het slachtoffer vertelde donderdag volgens Noorse media dat ze bij thuiskomst slaapmiddelen slikte en dat ze ook erg dronken was.

De vrouw had eerst vrijwillig seks met Høiby en ging daarna slapen. Ze is ervan overtuigd dat hij “dat wel begrepen moet hebben”. “Ik ging liggen en sloot mijn ogen en hij lag naast me”, verklaarde ze. Het slachtoffer zegt dat Høiby een hoog energieniveau had en onder invloed was van cocaïne.

Misselijk

Op een gegeven moment werd de vrouw half wakker van een licht. Dat voelde als een droom “met fel zonlicht op mijn gezicht”, vertelde ze. “Ik herinner me dat licht nog. Toen ik de volgende dag wakker werd, bekroop me een gevoel van angst en onheilspellende voorgevoelens: zou hij misschien stiekem foto’s hebben gemaakt? Zou dat licht dat geweest kunnen zijn?”

Bij het eerste politieverhoor zag ze de bewuste filmpjes, in totaal vijf, voor het eerst. Een daarvan is, zonder dat ze het wist, gemaakt toen ze vrijwillig seks hadden. Op de andere beelden is volgens de aanklager te zien dat ze slaapt. Ook zou te zien zijn dat Høiby zichzelf bevredigt. “Ik had in mijn wildste dromen niet kunnen bedenken dat hij video’s van mij had gemaakt.”

Het slachtoffer weet zeker dat ze slaapt op de beelden. “Hij filmt me terwijl ik naakt lig te slapen. Ik lig erbij als een geslacht dier, zonder deken, het is echt heel naar. Ik heb daar nooit toestemming voor gegeven.”