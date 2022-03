Details over staatsbezoek Indiase president aan Nederland bekend

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft woensdag meer details bekendgemaakt over het staatsbezoek dat de president van India volgende week aan Nederland brengt. Ram Nath Kovind en zijn vrouw Savita Kovind doen ons land op dinsdag 5 en woensdag 6 april aan in het kader van de bilaterale relaties tussen Nederland en India.

Voor de officiële afspraken met Willem-Alexander en Máxima beginnen, gaat het Indiase presidentiële echtpaar op maandag 4 april eerst nog naar de Keukenhof. Daar ontmoeten de Kovinds de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Samen met hem zullen zij daar de tulp Maitri dopen, wat vriendschap in het Hindi betekent. De bloem symboliseert de 75 jaar bilaterale betrekkingen tussen Nederland en India.

Op dinsdag 5 april worden Ram Nath Kovind en zijn vrouw door het Nederlandse koningspaar officieel welkom geheten op de Dam in Amsterdam. Na de inspectie van de erewacht ontmoet het gezelschap in het Koninklijk Paleis Nederlandse en meegereisde Indiase autoriteiten. Na de ontvangst plaatst de president een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. ’s Avonds volgt er een staatsbanket in het Koninklijk Paleis.

Dag twee

Op de tweede dag van het staatsbezoek gaat de Indiase president langs bij de Staten-Generaal in Den Haag. Hier heeft hij ontmoetingen met de voorzitters van de Eerste- en Tweede Kamer. Op het Binnenhof wordt Ram Nath Kovind vervolgens door minister-president Mark Rutte ontvangen. De premier biedt hem dan een regeringslunch aan waarbij onder meer wordt gesproken over Indiase start-ups die in Nederland IT-bedrijven hebben opgezet.

De dag wordt afgesloten met een dansvoorstelling in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De Indiase president en zijn vrouw bieden deze aan hun Nederlandse ontvangers aan ter ere van de viering van 75 jaar bilaterale betrekkingen. Dansgezelschap Kalakshetra Foundation zal dan de voorstelling Ramayana, a dance-drama opvoeren. Hierna neemt het Indiase presidentiële paar afscheid van de koning en koningin.