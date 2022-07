Deze week uitspraak over weren media bij testamentzaak Philip

Naar verwachting wordt deze week uitspraak gedaan in de rechtszaak rond het testament van prins Philip. Bij de hoorzitting over het testament van de overleden man van koningin Elizabeth mag geen pers aanwezig zijn. The Guardian vecht dat besluit aan.

In september oordeelde de rechter dat de pers niet bij de bespreking van het testament van Philip mag zijn. Dat besloot de rechter, Andrew McFarlane, onder meer vanwege de privacy van de familie. Alleen onder anderen de advocaten van Philip en koningin Elizabeth mogen in de zaal aanwezig zijn.

In Engeland is het de regel dat een testament openbaar wordt gemaakt wanneer iemand overlijdt. Op die manier kan er gecontroleerd worden of er aan de wensen van de overledenen wordt voldaan. De koninklijke familie is van deze regel uitgezonderd. Zij zijn dus niet verplicht om hun testament openbaar te maken.