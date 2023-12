Dialectcoach: actrices worstelen met accent prinses Diana

Dialectcoach William Conacher helpt al jaren actrices te klinken als prinses Diana. Dat is niet makkelijk, want volgens hem worstelt iedereen met haar “chique” geluid.

Conacher werkte recentelijk samen met Elizabeth Debicki voor het laatste seizoen van The Crown. Ook zij had moeite met hoe de prinses bepaalde woorden uitsprak. “Het is heel moeilijk”, zegt de coach tegen de Britse krant The Independent. “Ik kan het best makkelijk, maar ik voel me er vreemd bij. Er zijn maar heel, heel weinig mensen in het land die zo spreken.”

Hoewel er genoeg openbaar beeldmateriaal is van Diana, gebruikt Conacher liever beelden van achter de schermen. “Dat is het probleem met het imiteren van iemand uit de koninklijke familie”, legt hij uit. “Er is een overvloed aan materiaal online als ze spreken in het openbaar – waar ze niet erg goed in zijn, geen van allen – dus dat geeft je niet echt een inzicht in hoe ze in een gesprek zouden klinken.”

Volgens Conacher laten leden van het koningshuis veel te lange pauzes vallen als ze spreken in het openbaar. “Dat je denkt: op die manier kun je toch geen gesprek voeren? Je moet iets vinden wat meer alledaags klinkt en gelukkig is dat er bij Diana. Het is bij de koningin veel moeilijker.”