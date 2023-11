Dierenbescherming raadt koningin aan om haar egels bij te voeren

De Dierenbescherming vindt het goed om te zien dat koningin Máxima vrijdag drie egels heeft geadopteerd en uitgezet in de tuin van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Wel raadt de dierenclub haar aan om de beestjes bij te voeren, omdat het doorgaans niet gebruikelijk is om in deze tijd van het jaar nog egels uit te zetten.

Daar is het volgens de Dierenbescherming eigenlijk net te laat voor. Volwassen dieren kunnen mogelijk geen goed nest meer vinden om in winterslaap te gaan en jonge egels, die vaak wakker blijven in de winter, kunnen onvoldoende voedsel vinden, legt een woordvoerder uit. “Nu heeft de koningin gelukkig een flinke lap grond, waar waarschijnlijk nog wel voldoende voedsel te vinden is, maar we raden haar ook aan om de egels de komende tijd wat bij te voeren. Dat kan gewoon met simpele droge kattenbrokjes en een bakje water waar ze niet in kunnen vallen.”

De koningin doet er verder goed aan om haar tuinmannen te vragen om de herfstbladeren te laten liggen. “Het is voor de egels fijn als die stapels bladeren blijven liggen en even niet aangeharkt worden”, aldus de woordvoerder van de Dierenbescherming. Die laat ook weten dat de Dierenbescherming doorgaans geen egels uitzet in de winter, maar dat pas in maart weer doet als het voorjaar aanbreekt. “Dat is de reden dat veel egelopvangcentra op het moment ook vol zitten.”

Het koninklijk huis deelde vrijdag op Instagram het bericht dat de koningin drie egels heeft geadopteerd en losgelaten in haar tuin. Bij het bericht was een foto te zien waarop koningin Máxima met oranje tuinhandschoenen aan een egeltje vasthoudt. In het bericht werd onder meer gemeld dat veel egels het door de warme zomers moeilijk hebben. In het bericht verwijst het koninklijk huis naar de website van de Dierenbescherming voor tips over wat te doen als je een verzwakte egel aantreft. Waar de egels van de koningin vandaan komen, wilde de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag desgevraagd niet toelichten.